Токеномика Choctopus (CHOCTOPUS) Откройте для себя ключевую информацию о Choctopus (CHOCTOPUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Choctopus (CHOCTOPUS) Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders. Официальный сайт: https://choctopus.io Whitepaper: https://choctopus.io/whitepaper/ Купить CHOCTOPUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Choctopus (CHOCTOPUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Choctopus (CHOCTOPUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 163,30K $ 163,30K $ 163,30K Общее предложение: $ 984,76M $ 984,76M $ 984,76M Оборотное предложение: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 229,73K $ 229,73K $ 229,73K Исторический максимум: $ 0,00540528 $ 0,00540528 $ 0,00540528 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00024009 $ 0,00024009 $ 0,00024009 Узнайте больше о цене Choctopus (CHOCTOPUS)

Токеномика Choctopus (CHOCTOPUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Choctopus (CHOCTOPUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHOCTOPUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHOCTOPUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHOCTOPUS, изучите текущую цену CHOCTOPUS!

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