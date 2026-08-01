Сколько стоит Badger в данный момент?

Badger в настоящее время торгуется по цене ₽24.5403106273105200000, с изменением цены за последние 24 часа на -4.93%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется BADGER сегодня?

BADGER продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Gnosis Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Harmony Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio,Governance.

Насколько популярен Badger сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают BADGER.

Чем отличается Badger от других криптоактивов?

Являясь частью категории Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Gnosis Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Harmony Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio,Governance и созданным на сети --, BADGER предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество BADGER находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 19930669.912362073 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Badger за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽6664.687644032320000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽23.0648469426679360000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.