Цена Stake DAO (SDT)
Текущая цена Stake DAO (SDT) сегодня составляет 0.60398 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 36.56M USD. Цена SDT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Stake DAO:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.19K USD
- Изменение цены Stake DAO в течение дня составляет +0.69%
- Оборотное предложение составляет 60.62M USD
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За сегодня изменение цены Stake DAO на USD составило $ +0.00416487.
За последние 30 дней изменение цены Stake DAO на USD составило $ +0.5793152083.
За последние 60 дней изменение цены Stake DAO на USD составило $ +0.8727401679.
За последние 90 дней изменение цены Stake DAO на USD составило $ +0.326894141089566.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00416487
|+0.69%
|30 дней
|$ +0.5793152083
|+95.92%
|60 дней
|$ +0.8727401679
|+144.50%
|90 дней
|$ +0.326894141089566
|+117.98%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Stake DAO: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.06%
+0.69%
-3.64%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Stake Dao Token (or SDT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated on Stake DAO via products such as staking and automated investment strategies. Stake DAO is a new multi-service DeFi platform built by the community which leverages the entire DeFi ecosystem to give users access to the most effective investment strategies. Token holders can stake their earned SDT to receive a share of the DAO fees.
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