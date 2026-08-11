Какова текущая рыночная цена TrueFi?

TrueFi оценивается в ₽0.082279190765382016000, за последние 24 часа он изменился на 34.73%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у TRU?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии TRU сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен TrueFi на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов TRU?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 1257020975.20003, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов TrueFi?

TrueFi за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как TRU показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Lending/Borrowing Protocols,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Alameda Research Portfolio,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,RWA Protocol?

По сравнению с другими активами в сегменте Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Lending/Borrowing Protocols,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Alameda Research Portfolio,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,RWA Protocol, динамика TRU зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.