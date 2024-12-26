Цена Penpie (PNP)
Текущая цена Penpie (PNP) сегодня составляет 2.46 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 12.94M USD. Цена PNP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Penpie:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 31.17K USD
- Изменение цены Penpie в течение дня составляет -1.58%
- Оборотное предложение составляет 5.26M USD
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За сегодня изменение цены Penpie на USD составило $ -0.039548245284906.
За последние 30 дней изменение цены Penpie на USD составило $ +0.1364316000.
За последние 60 дней изменение цены Penpie на USD составило $ +1.5815455620.
За последние 90 дней изменение цены Penpie на USD составило $ +1.4389684358215893.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.039548245284906
|-1.58%
|30 дней
|$ +0.1364316000
|+5.55%
|60 дней
|$ +1.5815455620
|+64.29%
|90 дней
|$ +1.4389684358215893
|+140.93%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Penpie: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.02%
-1.58%
+1.09%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform built by Magpie to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power. What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio. What can your token be used for? PNP is the governance and revenue-sharing token of Penpie. Users can lock their PNP tokens on Penpie to receive vlPNP at a 1:1 ratio. vlPNP is the locked version of the PNP token.
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