VERSE

Утилитарный токен и токен вознаграждений Bitcoin.com, VERSE, ускоряет глобальное принятие криптовалюты в модели самообеспечения за счет стимулов и геймификации.

Название криптовалютыVERSE

МестоNo.1658

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение210,000,000,000

Общее предложение210,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.0471721335766666,2022-12-19

Наименьшая цена0.000000321952190022,2022-12-21

Публичный блокчейнETH

ВведениеУтилитарный токен и токен вознаграждений Bitcoin.com, VERSE, ускоряет глобальное принятие криптовалюты в модели самообеспечения за счет стимулов и геймификации.

Сектор

Соцсети

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