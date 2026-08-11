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Текущая цена Inverse Finance сегодня составляет 8,51 USD. Рыночная капитализация INV составляет 6 043 578 USD. Отслеживайте обновления цен INV в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Inverse Finance сегодня составляет 8,51 USD. Рыночная капитализация INV составляет 6 043 578 USD. Отслеживайте обновления цен INV в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Inverse Finance (INV)

Не в листинге

Текущая цена 1 INV в USD:

$8,59
$8,59$8,59
-3,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Inverse Finance (INV) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:05:08 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Inverse Finance

Текущая цена Inverse Finance (INV) сегодня составляет $ 8,51 с изменением 3,68% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации INV на USD составляет $ 8,51 за INV.

На данный момент Inverse Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 6 043 578, при оборотном предложении 710,03K INV. В течение последних 24 часов, INV торговался в диапазоне от $ 8,29 (минимум) до $ 8,91 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2 075,09, тогда как исторический минимум составил $ 8,29.

В краткосрочной перспективе INV изменился на -1,20% за последний час и на -13,63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 18,65K.

Рыночная информация Inverse Finance (INV)

$ 6,04M
$ 6,04M$ 6,04M

$ 18,65K
$ 18,65K$ 18,65K

$ 6,19M
$ 6,19M$ 6,19M

710,03K
710,03K 710,03K

727 000,0
727 000,0 727 000,0

Текущая рыночная капитализация Inverse Finance составляет $ 6,04M, при 24-часовом объеме торгов $ 18,65K. Циркулируещее обращение INV составляет 710,03K, а общее предложение – 727000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,19M.

История цен Inverse Finance в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 8,29
$ 8,29$ 8,29
Мин 24Ч
$ 8,91
$ 8,91$ 8,91
Макс 24Ч

$ 8,29
$ 8,29$ 8,29

$ 8,91
$ 8,91$ 8,91

$ 2 075,09
$ 2 075,09$ 2 075,09

$ 8,29
$ 8,29$ 8,29

-1,20%

-3,67%

-13,63%

-13,63%

История цен Inverse Finance (INV) в USD

За сегодня изменение цены Inverse Finance на USD составило $ -0,32483393727216914.
За последние 30 дней изменение цены Inverse Finance на USD составило $ -1,6858429140.
За последние 60 дней изменение цены Inverse Finance на USD составило $ -1,1404761600.
За последние 90 дней изменение цены Inverse Finance на USD составило $ +0,001919196206972.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,32483393727216914-3,67%
30 дней$ -1,6858429140-19,81%
60 дней$ -1,1404761600-13,40%
90 дней$ +0,001919196206972+0,00%

Прогноз цены Inverse Finance

Прогноз цены Inverse Finance (INV) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена INV в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Inverse Finance (INV) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Inverse Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Inverse Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены INV, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Inverse Finance».

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Источник Inverse Finance (INV)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemFixed Interest

О Inverse Finance

Какова текущая цена Inverse Finance в реальном времени?

Inverse Finance оценивается в ₽636.736261542304000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -3.67%.

Какова сегодняшняя активность торговли?

В общей сложности на крупных биржах было совершено сделок на сумму ₽--, что свидетельствует об активном участии рынка и постоянной ликвидности.

Насколько ликвиден рынок INV?

Оценка ликвидности в --/100 отражает глубину книжек заказов, эффективность исполнения крупных ордеров и узость спредов по основным торговым парам.

Что показывает ежедневный диапазон торговли?

Движение цены между ₽620.275394616416000 и ₽666.665110498464000 подчеркивает текущий уровень волатильности и внутридневной импульс.

Каково текущее место Inverse Finance в рейтинге рынка?

Сейчас он занимает #1459 место, поддерживаемый рыночной капитализацией в размере ₽452193332.7919288512000.

Какую роль играет предложение в стабильности цен?

Циркулирующее предложение токенов в 710034.5535740537 напрямую влияет на поведение цены, особенно в периоды повышенного спроса или дефицита.

Какие факторы влияют на профиль ликвидности Inverse Finance?

Ликвидность зависит от активности маркетмейкеров, разнообразия торговых пар, глубины биржевых книг и уровня вовлеченности экосистемы сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 07:05:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Inverse Finance (INV)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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