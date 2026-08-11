Сегодняшняя цена Inverse Finance

Текущая цена Inverse Finance (INV) сегодня составляет $ 8,51 с изменением 3,68% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации INV на USD составляет $ 8,51 за INV.

На данный момент Inverse Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 6 043 578, при оборотном предложении 710,03K INV. В течение последних 24 часов, INV торговался в диапазоне от $ 8,29 (минимум) до $ 8,91 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2 075,09, тогда как исторический минимум составил $ 8,29.

В краткосрочной перспективе INV изменился на -1,20% за последний час и на -13,63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 18,65K.

Рыночная информация Inverse Finance (INV)

Рыночная капитализация $ 6,04M$ 6,04M $ 6,04M Объем (24Ч) $ 18,65K$ 18,65K $ 18,65K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 6,19M$ 6,19M $ 6,19M Оборотное предложение 710,03K 710,03K 710,03K Общее предложение 727 000,0 727 000,0 727 000,0

Текущая рыночная капитализация Inverse Finance составляет $ 6,04M, при 24-часовом объеме торгов $ 18,65K. Циркулируещее обращение INV составляет 710,03K, а общее предложение – 727000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,19M.