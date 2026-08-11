Какова текущая цена Gearbox?

Gearbox (GEAR) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне -3.13% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Gearbox в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Lending/Borrowing Protocols,Ethereum Ecosystem,Curve Ecosystem,eGirl Capital Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Binance Alpha Spotlight, GEAR часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется GEAR?

За последние 24 часа объем торгов GEAR составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Gearbox в обращении?

Сегодня в обращении находится 10000000000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг GEAR?

В настоящее время Gearbox занимает рейтинг №1847 с рыночной капитализацией ₽249008822.9327767488000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Gearbox за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -3.13%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Gearbox соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Lending/Borrowing Protocols,Ethereum Ecosystem,Curve Ecosystem,eGirl Capital Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Binance Alpha Spotlight GEAR демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.