Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Экосистема Harmony по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Harmony. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Кардано
Кардано
ADA
$ 0.1933
-0.51%
-1.62%
+0.99%
$ 7.07B
$ 14.96M
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.239
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
3
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.92
-0.23%
-3.03%
+0.43%
$ 2.45B
$ 68.73K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.74
-0.17%
-1.82%
-1.23%
$ 1.38B
$ 1.47K
5
Compound
Compound
COMP
$ 16.52
-0.24%
-0.78%
-0.24%
$ 165.50M
$ 3.13K
6
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9219
+0.13%
+1.69%
+11.12%
$ 159.29M
$ 70.45K
7
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01432
-0.28%
-2.24%
-2.31%
$ 156.16M
$ 4.39M
8
BAT
BAT
BAT
$ 0.06637
+0.20%
-2.16%
+0.86%
$ 99.56M
$ 842.20K
9
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,029.9
-0.47%
-1.77%
-3.79%
$ 72.73M
$ 29.99
10
SNX
SNX
SNX
$ 0.2104
+0.05%
-1.86%
-1.12%
$ 72.73M
$ 431.44K
11
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.246
+0.24%
-2.27%
-3.03%
$ 62.06M
$ 42.59K
12
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003374
+0.27%
-1.11%
-0.32%
$ 59.51M
$ 179.53M
13
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02498
0.00%
-1.42%
+2.46%
$ 49.42M
$ 2.29M
14
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1706
+0.72%
-4.09%
+7.51%
$ 48.45M
$ 431.90K
15
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06035
+0.05%
-0.89%
+0.25%
$ 27.60M
$ 1.03M
16
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3112
+0.45%
-3.61%
+16.43%
$ 27.57M
$ 194.39K
17
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00543609
-0.05%
-0.00%
-1.60%
$ 27.03M
$ 639.57K
18
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.0469877
-0.06%
-0.03%
-13.55%
$ 26.79M
$ 522.56K
19
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04437
+0.18%
-1.04%
-0.09%
$ 18.93M
$ 1.30M
20
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.001246
-0.16%
-2.72%
+4.95%
$ 18.71M
$ 54.09M
21
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01654313
-0.03%
-0.04%
+2.98%
$ 16.54M
$ 544.10
22
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01992
-0.45%
-1.43%
+10.14%
$ 15.23M
$ 3.02M
23
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,874.09
0.00%
-0.02%
-0.18%
$ 12.02M
--
24
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.99052
+0.03%
-0.00%
-0.72%
$ 11.75M
$ 16.71K
25
Huobi
Huobi
HT
$ 0.098417
-0.01%
+0.04%
+13.20%
$ 10.77M
$ 88.77K
26
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.463E-5
0.00%
-3.30%
-3.16%
$ 9.50M
--
27
Wise
Wise
WISE
$ 0.102415
-0.09%
-0.02%
+0.44%
$ 8.89M
$ 1.05K
28
balancer
balancer
BAL
$ 0.10783
-0.18%
-1.74%
+0.09%
$ 7.50M
$ 502.32K
29
Badger
Badger
BADGER
$ 0.328299
-0.03%
-0.05%
-6.26%
$ 6.89M
$ 1.08M
30
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 16,652.05
-0.22%
-0.02%
-2.42%
$ 5.07M
$ 1.88K
31
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.21
-0.82%
-0.05%
-3.20%
$ 3.59M
$ 10.33K
32
Ren
Ren
REN
$ 0.00342247
+2.26%
+0.04%
+0.34%
$ 3.42M
$ 200.25K
33
Solar
Solar
SXP
$ 0.0034629
+0.03%
-0.00%
-1.41%
$ 2.33M
$ 2.35
34
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 599.55
0.00%
-0.01%
+0.21%
$ 2.18M
$ 10.72
35
Reef
Reef
REEF
$ 0.00005453
-0.07%
+0.64%
-3.13%
$ 2.01M
$ 1.06B
36
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00306274
-0.10%
-0.01%
-22.42%
$ 1.51M
$ 22.46K
37
Frontier
Frontier
FRONT
$ 0.01369095
-0.07%
+0.01%
+6.56%
$ 1.23M
$ 11.72
38
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.101946
-0.11%
-0.02%
-1.55%
$ 1.11M
$ 120.02
39
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00566082
0.00%
+0.00%
+0.35%
$ 637.39K
$ 232.20
40
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01136171
-0.01%
-0.02%
-1.52%
$ 405.83K
$ 1.08K
41
Unistake
Unistake
UNISTAKE
$ 0.00163963
0.00%
--
+2.79%
$ 340.43K
$ 14.80
42
DSLA Protocol
DSLA Protocol
DSLA
$ 5.164E-5
+0.12%
+3.10%
+39.87%
$ 286.80K
--
43
BakerySwap
BakerySwap
BAKE
$ 0.00073564
-0.01%
-0.05%
-5.00%
$ 212.38K
$ 464.42
44
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.00125541
0.00%
-0.01%
-94.10%
$ 193.91K
$ 18.72
45
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
$ 0.00012315
+0.11%
-0.03%
+0.24%
$ 123.15K
$ 130.91
46
SparkPoint
SparkPoint
SRK
$ 9.34E-6
0.00%
-5.80%
-12.05%
$ 120.20K
--
47
OpenxAI Network
OpenxAI Network
OPENX
$ 0.01025
0.00%
+2.09%
-13.59%
$ 102.43K
$ 2.48M
48
Kilopi
Kilopi
LOP
$ 2.454E-5
0.00%
+71.10%
+45.47%
$ 31.20K
--
49
Furucombo
Furucombo
COMBO
$ 0.0002604
0.00%
--
+0.27%
$ 26.04K
$ 3.89
50
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00015188
-0.60%
-0.00%
-10.03%
$ 18.34K
$ 49.88

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Harmony и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Harmony представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 52 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $17.53B.
Какой токен из категории Экосистема Harmony демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Harmony, отслеживаемых на MEXC, LOP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 71.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Harmony находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 52 токенов категории Экосистема Harmony, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Harmony относятся ADA, LINK, UNI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Harmony?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Harmony составляет примерно $17.53B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Harmony, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.