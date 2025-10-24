Что такое Furucombo (COMBO)

Furucombo is a drag-and-drop tool that allows users to build and customize different DeFi combinations ('combos' or 'cubes'). These combos/cubes represent multiple protocol actions bundled into one transaction executed by Furucombo. As one of the most comprehensive DeFi aggregators, Furucombo connects different DeFi protocols such as Uniswap, Compound, and Aave in one place. Its lego-like interface simplifies the complexity in DeFi, allowing many lay-man users to reap the benefits of DeFi using Furucombo without coding knowledge. Instead of clicking and confirming five Ethereum transactions, users of Furucombo will need to confirm only one - saving time and steps and simultaneously optimizing users' actions to save on gas fees.

Источник Furucombo (COMBO) Официальный веб-сайт

Сколько будет стоить Furucombo (COMBO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Furucombo (COMBO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Furucombo.

COMBO на местную валюту

Токеномика Furucombo (COMBO)

Понимание токеномики Furucombo (COMBO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COMBO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Furucombo (COMBO) Сколько стоит Furucombo (COMBO) на сегодня? Актуальная цена COMBO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена COMBO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена COMBO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Furucombo? Рыночная капитализация COMBO составляет $ 38,43K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение COMBO? Циркулирующее предложение COMBO составляет 48,23M USD . Какова была максимальная цена (ATH) COMBO? COMBO достиг максимальной цены (ATH) в 6,97 USD . Какова была минимальная цена COMBO за все время (ATL)? COMBO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов COMBO? Объем торгов за последние 24 часа для COMBO составляет -- USD . Вырастет ли COMBO в цене в этом году? COMBO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COMBO для более подробного анализа.

