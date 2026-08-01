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Текущая цена BakerySwap сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BAKE составляет 212 406 USD. Отслеживайте обновления цен BAKE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена BakerySwap сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BAKE составляет 212 406 USD. Отслеживайте обновления цен BAKE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена BakerySwap (BAKE)

Не в листинге

Текущая цена 1 BAKE в USD:

$0,00073579
$0,00073579$0,00073579
-0,04%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены BakerySwap (BAKE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:39:36 (UTC+8)

Сегодняшняя цена BakerySwap

Текущая цена BakerySwap (BAKE) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BAKE на USD составляет $ 0 за BAKE.

На данный момент BakerySwap занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 212 406, при оборотном предложении 288,71M BAKE. В течение последних 24 часов, BAKE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 8,38, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BAKE изменился на +0,20% за последний час и на +1,78% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 464,27.

Рыночная информация BakerySwap (BAKE)

$ 212,41K
$ 212,41K$ 212,41K

$ 464,27
$ 464,27$ 464,27

$ 538,21K
$ 538,21K$ 538,21K

288,71M
288,71M 288,71M

289 770 065,5184824
289 770 065,5184824 289 770 065,5184824

Текущая рыночная капитализация BakerySwap составляет $ 212,41K, при 24-часовом объеме торгов $ 464,27. Циркулируещее обращение BAKE составляет 288,71M, а общее предложение – 289770065.5184824. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 538,21K.

История цен BakerySwap в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 8,38
$ 8,38$ 8,38

$ 0
$ 0$ 0

+0,20%

-3,42%

+1,78%

+1,78%

История цен BakerySwap (BAKE) в USD

За сегодня изменение цены BakerySwap на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BakerySwap на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BakerySwap на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BakerySwap на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-3,42%
30 дней$ 0-4,30%
60 дней$ 0+0,87%
90 дней$ 0--

Прогноз цены BakerySwap

Прогноз цены BakerySwap (BAKE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BAKE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены BakerySwap (BAKE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена BakerySwap потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену BakerySwap достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BAKE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены BakerySwap».

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Источник BakerySwap (BAKE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Harmony Ecosystem

О BakerySwap

Какова текущая цена BakerySwap?

BakerySwap оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -3.42%.

Насколько быстро растёт сообщество BAKE?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену BakerySwap?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль BakerySwap в секторе Decentralized Finance (DeFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Harmony Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов BAKE?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как BAKE соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽626.965451919520000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 288705144.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:39:36 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BakerySwap (BAKE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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