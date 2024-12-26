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Цена Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

USD

График цены Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) в реальном времени

$0.576276
$0.576276$0.576276
-0.50%(1D)

Цена Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) сегодня

Текущая цена Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) сегодня составляет 0.576276 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 7.09M USD. Цена KNCL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kyber Network Crystal Legacy:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 18.63K USD
- Изменение цены Kyber Network Crystal Legacy в течение дня составляет -0.57%
- Оборотное предложение составляет 12.31M USD

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Ценовые показатели Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) - USD

За сегодня изменение цены Kyber Network Crystal Legacy на USD составило $ -0.0033154021466531.
За последние 30 дней изменение цены Kyber Network Crystal Legacy на USD составило $ -0.0555706980.
За последние 60 дней изменение цены Kyber Network Crystal Legacy на USD составило $ +0.2232402748.
За последние 90 дней изменение цены Kyber Network Crystal Legacy на USD составило $ +0.073909713759688.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0033154021466531-0.57%
30 дней$ -0.0555706980-9.64%
60 дней$ +0.2232402748+38.74%
90 дней$ +0.073909713759688+14.71%

Анализ цен Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Kyber Network Crystal Legacy: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.564482
$ 0.564482$ 0.564482

$ 0.594153
$ 0.594153$ 0.594153

$ 5.8
$ 5.8$ 5.8

+0.02%

-0.57%

-2.68%

Рыночная информация Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 7.09M
$ 7.09M$ 7.09M

$ 18.63K
$ 18.63K$ 18.63K

12.31M
12.31M 12.31M

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Источник Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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KNCL на местную валюту

1 KNCL к AUD
A$0.9220416
1 KNCL к GBP
0.45525804
1 KNCL к EUR
0.55322496
1 KNCL к USD
$0.576276
1 KNCL к MYR
RM2.58171648
1 KNCL к TRY
20.29644072
1 KNCL к JPY
¥90.63668928
1 KNCL к RUB
57.56420964
1 KNCL к INR
49.20244488
1 KNCL к IDR
Rp9,294.77289228
1 KNCL к PHP
33.80435016
1 KNCL к EGP
￡E.29.28634632
1 KNCL к BRL
R$3.65358984
1 KNCL к CAD
C$0.82983744
1 KNCL к BDT
68.7497268
1 KNCL к NGN
890.68642284
1 KNCL к UAH
24.12291336
1 KNCL к VES
Bs29.390076
1 KNCL к PKR
Rs160.16438868
1 KNCL к KZT
298.12486308
1 KNCL к THB
฿19.66253712
1 KNCL к TWD
NT$18.83269968
1 KNCL к CHF
Fr0.5186484
1 KNCL к HKD
HK$4.48919004
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