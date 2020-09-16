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FRONT/USDT

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Глубина
FRONT
Обзор
Название криптовалюты
FRONT
Время выпуска
2020-09-16 00:00:00
Цена выпуска
--
Макс. предложение
90,000,000
Оборотное предложение
11,350,000
Рыночная капитализация по оборотному предложению
--
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Книга ордеров
Книга ордеров
0.0001

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Сделки на рынке
Сделки на рынке
Сумма(FRONT)
Цена(USDT)
Сумма(FRONT)
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