Какова сегодняшняя актуальная стоимость DeFi Kingdoms?

Сегодня DeFi Kingdoms торгуется по цене ₽0.423461293457368320000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 0.11%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна JEWEL в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у DeFi Kingdoms сегодня?

DeFi Kingdoms имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался JEWEL сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0.412582308450336640000 до ₽0.450205807792195840000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов JEWEL?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска DeFi Kingdoms?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Decentralized Exchange (DEX),Smart Contract Platform,Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Gaming (GameFi),NFT,Automated Market Maker (AMM),Metaverse,Avalanche Ecosystem,Play To Earn,Harmony Ecosystem,Metis Ecosystem,RPG,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Avalanche L1,Appchains,Action Games, созданный на блокчейне --, JEWEL может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.