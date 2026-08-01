Какова текущая цена Celsius Network?

Celsius Network торгуется по цене ₽0.850297069577648000000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -2.40%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как CEL соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -2.40% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если CEL превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Celsius Network показывает себя по сравнению с токенами категории Lending/Borrowing Protocols,Polygon Ecosystem,Fantom Ecosystem,Harmony Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem,CeFi?

В рамках сегмента Lending/Borrowing Protocols,Polygon Ecosystem,Fantom Ecosystem,Harmony Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem,CeFi CEL демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Celsius Network?

Рыночная капитализация ₽30371391.2452375040000 ставит CEL на 3832-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.84976968977774720000 до ₽0.885909045115346560000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется CEL?

Celsius Network обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку CEL?

При наличии в обращении 35719125.9003 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.