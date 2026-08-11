Какова текущая цена Solar?

Solar торгуется по цене ₽, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -94.19%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна SXP сегодня?

Волатильность цены SXP за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Solar?

Цена токена колебалась между ₽0.120867592668510912000 (минимум) и ₽0.260886445454979792000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для SXP?

За последние 24 часа объем торгов SXP составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽433.198406387376000, а минимальная цена за все время — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Solar?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как SXP сравнивается с другими токенами категории BNB Chain Ecosystem,Harmony Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Alameda Research Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio?

В рамках категории BNB Chain Ecosystem,Harmony Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Alameda Research Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio SXP демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.