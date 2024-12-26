Цена Rupiah Token (IDRT)
Текущая цена Rupiah Token (IDRT) сегодня составляет 0.00006128 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 17.84M USD. Цена IDRT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Rupiah Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 27.25K USD
- Изменение цены Rupiah Token в течение дня составляет +0.05%
- Оборотное предложение составляет 291.13B USD
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За сегодня изменение цены Rupiah Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Rupiah Token на USD составило $ -0.0000014349.
За последние 60 дней изменение цены Rupiah Token на USD составило $ -0.0000021343.
За последние 90 дней изменение цены Rupiah Token на USD составило $ -0.00000468886571845087.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.05%
|30 дней
|$ -0.0000014349
|-2.34%
|60 дней
|$ -0.0000021343
|-3.48%
|90 дней
|$ -0.00000468886571845087
|-7.10%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Rupiah Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.05%
+0.05%
-1.64%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Rupiah Token (IDRT) is the first and most adopted Indonesian Rupiah stablecoin that is fully collateralized 1:1 by Rupiah (IDR) fiat currency. Each IDRT is backed by equivalent amount of Fiat Rupiah in Indonesian bank account, and can be redeemed for Fiat through our platform. Our mission is to boost the acceptance of Indonesian Rupiah worldwide and help to produce a more inclusive and open financial system.
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