Какова текущая цена EDOM?

EDOM торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на --%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH EDOM составляет ₽6.888665939568336000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка EDOM?

Рыночная капитализация составляет ₽41113446.7810020752000, что ставит актив на 3528-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие EDOM на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле EDOM.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 7840000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится EDOM?

EDOM входит в классификацию Gaming (GameFi),Polygon Ecosystem,Gaming Utility Token, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность EDOM?

Работа в сети -- позволяет EDOM использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.