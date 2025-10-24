Что такое Ridotto (RDT)

Ridotto is a cross-chain gambling and lottery protocol based on complete transparency, anonymity, security, and fairness. Our approach is to provide an open protocol driven by the community, where users can play, build, and even bankroll casino games, thus earning generous liquidity. Ridotto's overarching goal is to elevate the user to the role of "house," thereby offering a fully scalable alternative to centralized online gambling. Beyond our vibrant flagship casino, we will unleash retail ingenuity by giving users the decentralized infrastructure to experiment and evolve the gambling ecosystem

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ridotto (RDT) Сколько стоит Ridotto (RDT) на сегодня? Актуальная цена RDT в USD – 0,00348118 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RDT в USD? $ 0,00348118 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RDT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Ridotto? Рыночная капитализация RDT составляет $ 1,10M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RDT? Циркулирующее предложение RDT составляет 314,76M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RDT? RDT достиг максимальной цены (ATH) в 1,51 USD . Какова была минимальная цена RDT за все время (ATL)? RDT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00293954 USD . Каков объем торгов RDT? Объем торгов за последние 24 часа для RDT составляет -- USD . Вырастет ли RDT в цене в этом году? RDT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RDT для более подробного анализа.

