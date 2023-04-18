CROWN - самый первый глобальный токен в сфере развлечений, объединяющий традиционную интеллектуальную собственность (ИС) с технологией блокчейн для улучшения бизнеса и создания дополнительной ценности для держателей токена CROWN и сообщества. Держатели наших токенов получат доступ к быстрорастущим секторам интеллектуальной собственности, NFT и Метавселенной, получая при этом вознаграждения, льготы и привилегии от наших экосистем. За нами стоят производственные компании с многомиллионными оборотами, многолетние права на интеллектуальную собственность и глубокие партнерские отношения с лучшими представителями отрасли. Мы верим в силу интеллектуальной собственности. ИС из одной истории можно распространить на другие быстро развивающиеся отрасли, такие как игры, комиксы, романы, товары, сериалы, фильмы и NFT.