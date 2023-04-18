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CROWN

CROWN/USDT
1.392--
$0.00
Макс 24ч
1.902
Мин 24ч
1.242
Объем 24ч (CROWN)
62.60K
Сумма за 24ч (USDT)
98.26K
Макс 24ч
1.902
Мин 24ч
1.242
Объем 24ч (CROWN)
62.60K
Сумма за 24ч (USDT)
98.26K
График
Информация о токене
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Глубина
CROWN
CROWN - самый первый глобальный токен в сфере развлечений, объединяющий традиционную интеллектуальную собственность (ИС) с технологией блокчейн для улучшения бизнеса и создания дополнительной ценности для держателей токена CROWN и сообщества. Держатели наших токенов получат доступ к быстрорастущим секторам интеллектуальной собственности, NFT и Метавселенной, получая при этом вознаграждения, льготы и привилегии от наших экосистем. За нами стоят производственные компании с многомиллионными оборотами, многолетние права на интеллектуальную собственность и глубокие партнерские отношения с лучшими представителями отрасли. Мы верим в силу интеллектуальной собственности. ИС из одной истории можно распространить на другие быстро развивающиеся отрасли, такие как игры, комиксы, романы, товары, сериалы, фильмы и NFT.
Обзор
Название криптовалюты
CROWN
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
140,000,000
Книга ордеров
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Цена(USDT)

(CROWN)

(USDT)

1.392$0.00
Сделки на рынке
Количество()
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Количество()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
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ETF
Мейкер 0% / Тейкер 0%
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