Текущая цена Freya Protocol сегодня составляет 0,01575561 USD. Следите за обновлениями цены FREYA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FREYA прямо сейчас на MEXC.

$0,01569923
-13,90%1D
График цены Freya Protocol (FREYA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:40:44 (UTC+8)

Информация о ценах Freya Protocol (FREYA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01310962
Мин 24Ч
$ 0,01914869
Макс 24Ч

$ 0,01310962
$ 0,01914869
$ 0,04563979
$ 0,00004021
-1,35%

-13,66%

-22,44%

-22,44%

Текущая цена Freya Protocol (FREYA) составляет $0,01575561. За последние 24 часа FREYA торговался в диапазоне от $ 0,01310962 до $ 0,01914869, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FREYA за все время составляет $ 0,04563979, а минимальная – $ 0,00004021.

Что касается краткосрочной динамики, FREYA изменился на -1,35% за последний час, на -13,66% за 24 часа и на -22,44% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Freya Protocol (FREYA)

$ 7,85M
--
$ 8,61M
500,31M
548 599 973,8588991
Текущая рыночная капитализация Freya Protocol составляет $ 7,85M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FREYA составляет 500,31M, а общее предложение – 548599973.8588991. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,61M.

История цен Freya Protocol (FREYA) в USD

За сегодня изменение цены Freya Protocol на USD составило $ -0,00249332482087864.
За последние 30 дней изменение цены Freya Protocol на USD составило $ +0,0017387780.
За последние 60 дней изменение цены Freya Protocol на USD составило $ +0,0058060100.
За последние 90 дней изменение цены Freya Protocol на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00249332482087864-13,66%
30 дней$ +0,0017387780+11,04%
60 дней$ +0,0058060100+36,85%
90 дней$ 0--

Что такое Freya Protocol (FREYA)

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

Источник Freya Protocol (FREYA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Freya Protocol (USD)

Сколько будет стоить Freya Protocol (FREYA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Freya Protocol (FREYA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Freya Protocol.

Проверьте прогноз цены Freya Protocol!

FREYA на местную валюту

Токеномика Freya Protocol (FREYA)

Понимание токеномики Freya Protocol (FREYA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FREYA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Freya Protocol (FREYA)

Сколько стоит Freya Protocol (FREYA) на сегодня?
Актуальная цена FREYA в USD – 0,01575561 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FREYA в USD?
Текущая цена FREYA в USD составляет $ 0,01575561. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Freya Protocol?
Рыночная капитализация FREYA составляет $ 7,85M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FREYA?
Циркулирующее предложение FREYA составляет 500,31M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FREYA?
FREYA достиг максимальной цены (ATH) в 0,04563979 USD.
Какова была минимальная цена FREYA за все время (ATL)?
FREYA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00004021 USD.
Каков объем торгов FREYA?
Объем торгов за последние 24 часа для FREYA составляет -- USD.
Вырастет ли FREYA в цене в этом году?
FREYA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FREYA для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.