Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya's battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Freya Protocol (FREYA) Сколько стоит Freya Protocol (FREYA) на сегодня? Актуальная цена FREYA в USD – 0,01575561 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FREYA в USD? $ 0,01575561 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FREYA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Freya Protocol? Рыночная капитализация FREYA составляет $ 7,85M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FREYA? Циркулирующее предложение FREYA составляет 500,31M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FREYA? FREYA достиг максимальной цены (ATH) в 0,04563979 USD . Какова была минимальная цена FREYA за все время (ATL)? FREYA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00004021 USD . Каков объем торгов FREYA? Объем торгов за последние 24 часа для FREYA составляет -- USD . Вырастет ли FREYA в цене в этом году? FREYA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FREYA для более подробного анализа.

