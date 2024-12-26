Цена SolForge Fusion (SFG)
Текущая цена SolForge Fusion (SFG) сегодня составляет 1.4 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 5.79M USD. Цена SFG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SolForge Fusion:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 33.38K USD
- Изменение цены SolForge Fusion в течение дня составляет +3.86%
- Оборотное предложение составляет 4.13M USD
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За сегодня изменение цены SolForge Fusion на USD составило $ +0.052086.
За последние 30 дней изменение цены SolForge Fusion на USD составило $ +0.3232621000.
За последние 60 дней изменение цены SolForge Fusion на USD составило $ +6.1291697600.
За последние 90 дней изменение цены SolForge Fusion на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.052086
|+3.86%
|30 дней
|$ +0.3232621000
|+23.09%
|60 дней
|$ +6.1291697600
|+437.80%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен SolForge Fusion: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.83%
+3.86%
-8.72%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.
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