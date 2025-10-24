Текущая цена Striker League сегодня составляет 0,00130994 USD. Следите за обновлениями цены MBS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MBS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Striker League сегодня составляет 0,00130994 USD. Следите за обновлениями цены MBS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MBS прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 MBS в USD:

$0,00130994
$0,00130994
-0,20%1D
USD
График цены Striker League (MBS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:14:18 (UTC+8)

Информация о ценах Striker League (MBS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00130053
$ 0,00130053
Мин 24Ч
$ 0,00133384
$ 0,00133384
Макс 24Ч

$ 0,00130053
$ 0,00130053

$ 0,00133384
$ 0,00133384

$ 2,58
$ 2,58

$ 0,00118621
$ 0,00118621

+0,06%

-0,20%

-18,01%

-18,01%

Текущая цена Striker League (MBS) составляет $0,00130994. За последние 24 часа MBS торговался в диапазоне от $ 0,00130053 до $ 0,00133384, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MBS за все время составляет $ 2,58, а минимальная – $ 0,00118621.

Что касается краткосрочной динамики, MBS изменился на +0,06% за последний час, на -0,20% за 24 часа и на -18,01% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Striker League (MBS)

$ 819,28K
$ 819,28K

--
--

$ 1,31M
$ 1,31M

625,44M
625,44M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Striker League составляет $ 819,28K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MBS составляет 625,44M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,31M.

История цен Striker League (MBS) в USD

За сегодня изменение цены Striker League на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Striker League на USD составило $ -0,0002878497.
За последние 60 дней изменение цены Striker League на USD составило $ -0,0003218929.
За последние 90 дней изменение цены Striker League на USD составило $ -0,000481049276893119.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,20%
30 дней$ -0,0002878497-21,97%
60 дней$ -0,0003218929-24,57%
90 дней$ -0,000481049276893119-26,85%

Что такое Striker League (MBS)

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.

LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.

Play in Three Modes:

  1. Player vs Environment: Training mode played against the computer
  2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users
  3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

Источник Striker League (MBS)

Прогноз цены Striker League (USD)

Сколько будет стоить Striker League (MBS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Striker League (MBS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Striker League.

Токеномика Striker League (MBS)

Понимание токеномики Striker League (MBS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MBS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Striker League (MBS)

Сколько стоит Striker League (MBS) на сегодня?
Актуальная цена MBS в USD – 0,00130994 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MBS в USD?
Текущая цена MBS в USD составляет $ 0,00130994. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Striker League?
Рыночная капитализация MBS составляет $ 819,28K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MBS?
Циркулирующее предложение MBS составляет 625,44M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MBS?
MBS достиг максимальной цены (ATH) в 2,58 USD.
Какова была минимальная цена MBS за все время (ATL)?
MBS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00118621 USD.
Каков объем торгов MBS?
Объем торгов за последние 24 часа для MBS составляет -- USD.
Вырастет ли MBS в цене в этом году?
MBS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MBS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:14:18 (UTC+8)

