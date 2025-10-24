Что такое Striker League (MBS)

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn. LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that's easy to learn yet hard to master. Play in Three Modes: 1. Player vs Environment: Training mode played against the computer 2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users 3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

Источник Striker League (MBS) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Striker League (MBS)

Понимание токеномики Striker League (MBS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MBS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Striker League (MBS) Сколько стоит Striker League (MBS) на сегодня? Актуальная цена MBS в USD – 0,00130994 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MBS в USD? $ 0,00130994 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MBS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Striker League? Рыночная капитализация MBS составляет $ 819,28K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MBS? Циркулирующее предложение MBS составляет 625,44M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MBS? MBS достиг максимальной цены (ATH) в 2,58 USD . Какова была минимальная цена MBS за все время (ATL)? MBS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00118621 USD . Каков объем торгов MBS? Объем торгов за последние 24 часа для MBS составляет -- USD . Вырастет ли MBS в цене в этом году? MBS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MBS для более подробного анализа.

