Какова текущая рыночная цена Voxies?

Voxies оценивается в ₽0.219517167014952576000, за последние 24 часа он изменился на -3.99%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у VOXEL?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии VOXEL сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Voxies на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов VOXEL?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 243262480.74096566, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Voxies?

Voxies за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как VOXEL показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Gaming (GameFi),NFT,Polygon Ecosystem,Binance Launchpad,RPG,Gaming Utility Token,Strategy Games,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio?

По сравнению с другими активами в сегменте Gaming (GameFi),NFT,Polygon Ecosystem,Binance Launchpad,RPG,Gaming Utility Token,Strategy Games,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, динамика VOXEL зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.