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Топ токенов категории Развлечение по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Развлечение. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1.72622
-2.26%
-52.12%
-26.33%
$ 282.65M
$ 1.18M
2
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06675
+0.07%
-0.16%
-0.34%
$ 132.50M
$ 806.88K
3
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.309
-0.48%
-2.92%
+7.63%
$ 77.97M
$ 12.18K
4
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.025
0.00%
-1.42%
+2.46%
$ 49.42M
$ 2.29M
5
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0.03658725
-0.04%
0.00%
+0.05%
$ 33.04M
$ 17.53K
6
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0010016
-0.26%
-1.07%
-0.21%
$ 29.93M
$ 71.72M
7
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005467
+0.18%
-2.56%
+3.61%
$ 19.92M
$ 104.43M
8
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01662
-0.30%
-1.43%
+1.29%
$ 17.28M
$ 3.88M
9
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0.02124068
0.00%
+0.03%
+6.78%
$ 16.99M
$ 35.05
10
OG
OG
OG
$ 2.61
-0.19%
-4.40%
+4.45%
$ 12.27M
$ 23.29K
11
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0.001397
-0.21%
-3.78%
+11.46%
$ 10.92M
$ 40.23M
12
Aventus
Aventus
AVT
$ 0.390332
0.00%
0.00%
-1.90%
$ 4.14M
$ 1.03K
13
Winternomics TV
Winternomics TV
WNTV
$ 0.00404132
-0.01%
-0.04%
-19.81%
$ 4.04M
$ 1.72K
14
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4.58954E-7
+0.33%
-1.00%
-0.95%
$ 4.01M
--
15
ORANGE
ORANGE
ORNG
$ 0.00370771
+0.96%
-0.00%
-0.59%
$ 3.71M
$ 1.11K
16
SNPad
SNPad
SNPAD
$ 0.01048576
-0.12%
-0.00%
-2.33%
$ 2.94M
$ 738.91
17
LikeCoin
LikeCoin
LIKE
$ 0.00224501
0.00%
--
+2.24%
$ 2.78M
$ 12.22
18
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002781
-0.64%
-0.75%
-0.18%
$ 2.24M
$ 20.09M
19
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.98
0.00%
+0.05%
+17.16%
$ 1.77M
$ 18.76K
20
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.00159814
-0.21%
-0.04%
-21.57%
$ 1.60M
$ 72.63
21
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00306274
-0.10%
-0.01%
-22.42%
$ 1.51M
$ 22.46K
22
Tales X
Tales X
X
$ 0.00833
-0.48%
+12.17%
+170.30%
$ 1.34M
$ 12.08M
23
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.0090467
+0.38%
-0.00%
-1.26%
$ 1.24M
$ 17.43K
24
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.05686E-7
+0.12%
-6.10%
-4.36%
$ 1.11M
--
25
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10314E-7
+0.12%
-3.40%
-0.23%
$ 1.10M
--
26
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0.0013149
-0.13%
-0.57%
+1.64%
$ 965.25K
$ 75.41M
27
Verasity
Verasity
VRA
$ 0.000009773
-0.98%
-1.54%
+7.39%
$ 910.66K
$ 5.67B
28
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.0113924
-0.11%
-0.02%
-2.98%
$ 663.32K
$ 307.78
29
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
$ 0.0060881
-4.79%
+14.68%
+101.15%
$ 621.83K
$ 26.77M
30
Attention Token
Attention Token
ATTN
$ 0.00120094
0.00%
+0.04%
+8.08%
$ 605.14K
$ 1.98K
31
DEV TOMMY JINGL
DEV TOMMY JINGL
TOMMYJINGL
$ 0.00060859
-0.11%
-0.01%
-6.02%
$ 603.57K
$ 1.39
32
Three Kingdoms
Three Kingdoms
3KDS
$ 0.00084317
0.00%
+0.00%
+1.16%
$ 497.47K
$ 140.51
33
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00951687
-0.09%
+1.55%
+148.52%
$ 466.02K
$ 612.83
34
ON
ON
ONLIVE
$ 0.00025268
-0.10%
+0.00%
+1.14%
$ 394.18K
$ 802.21
35
Buttcoin2026
Buttcoin2026
BUTTCOIN2026
$ 0.00039324
0.00%
+0.02%
+9.06%
$ 386.37K
$ 6.99K
36
ritestream
ritestream
RITE
$ 0.00039167
0.00%
+0.02%
+48.09%
$ 337.36K
$ 73.71
37
SENSORIUM
SENSORIUM
SENSO
$ 0.004007
+0.10%
+0.02%
-3.90%
$ 281.99K
$ 11.07M
38
Cosplay Token
Cosplay Token
COT
$ 0.000568
-0.18%
+0.18%
-1.56%
$ 224.00K
$ 12.20M
39
Will U
Will U
WILLU
$ 0.00019102
+0.10%
+0.15%
+149.31%
$ 191.02K
$ 62.36K
40
MATES
MATES
MATES
$ 9.01E-6
+0.45%
-0.30%
+2.62%
$ 175.68K
--
41
Stratos
Stratos
STOS
$ 0.00438247
-34.54%
--
-0.97%
$ 170.04K
$ 271.09
42
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00124813
0.00%
--
-5.27%
$ 124.81K
$ 259.68
43
AITV
AITV
AITV
$ 0.00051104
0.00%
--
+0.30%
$ 110.34K
$ 10.08
44
coinage
coinage
COINAGE
$ 0.00010861
+0.05%
-0.05%
-7.57%
$ 108.61K
$ 28.05
45
Stream SZN
Stream SZN
STRSZN
$ 0.00010021
-2.29%
-0.02%
+1.12%
$ 100.19K
$ 2.78K
46
CrypTok
CrypTok
CRYPTOK
$ 7.176E-5
-0.26%
-17.30%
+31.72%
$ 93.33K
--
47
Afroman
Afroman
FRO
$ 8.287E-5
+0.18%
-3.90%
+10.71%
$ 82.81K
--
48
Sequel
Sequel
MOVIE
$ 1.16E-6
0.00%
+2.80%
+2.65%
$ 69.47K
--
49
Rocki
Rocki
ROCKI
$ 0.00057705
0.00%
--
0.00%
$ 57.70K
$ 16.56
50
harmonybot
harmonybot
CHAOS
$ 5.32653E-7
+0.09%
-5.20%
-1.91%
$ 50.94K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Развлечение и почему они так популярны?
Токены категории Развлечение представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 79 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $725.13M.
Какой токен из категории Развлечение демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Развлечение, отслеживаемых на MEXC, 3EYES продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 174.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Развлечение находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 79 токенов категории Развлечение, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Развлечение относятся BEAT, MANA, RAVE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Развлечение?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Развлечение составляет примерно $725.13M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Развлечение, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.