Какова текущая цена LikeCoin?

LikeCoin торгуется по цене ₽0.167956211014626496000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 0.06%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как LIKE соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 0.06% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если LIKE превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как LikeCoin показывает себя по сравнению с токенами категории Entertainment,Base Native?

В рамках сегмента Entertainment,Base Native LIKE демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация LikeCoin?

Рыночная капитализация ₽207786271.4267081280000 ставит LIKE на 1952-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.167895605095490272000 до ₽0.168031033137016896000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется LIKE?

LikeCoin обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку LIKE?

При наличии в обращении 1237147862.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.