Сегодняшняя цена CrypTok

Текущая цена CrypTok (CRYPTOK) сегодня составляет $ 0 с изменением 17.28% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CRYPTOK на USD составляет $ 0 за CRYPTOK.

На данный момент CrypTok занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 93,233, при оборотном предложении 1.30B CRYPTOK. В течение последних 24 часов, CRYPTOK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CRYPTOK изменился на +0.31% за последний час и на +30.46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация CrypTok (CRYPTOK)

Рыночная капитализация $ 93.23K$ 93.23K $ 93.23K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 93.23K$ 93.23K $ 93.23K Оборотное предложение 1.30B 1.30B 1.30B Общее предложение 1,300,499,858.107978 1,300,499,858.107978 1,300,499,858.107978

Текущая рыночная капитализация CrypTok составляет $ 93.23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CRYPTOK составляет 1.30B, а общее предложение – 1300499858.107978. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 93.23K.