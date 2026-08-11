Сегодняшняя цена Sequel

Текущая цена Sequel (MOVIE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOVIE на USD составляет $ 0 за MOVIE.

На данный момент Sequel занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 67 184, при оборотном предложении 60,00B MOVIE. В течение последних 24 часов, MOVIE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MOVIE изменился на +0,14% за последний час и на +0,11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Sequel (MOVIE)

Рыночная капитализация $ 67,18K$ 67,18K $ 67,18K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 111,97K$ 111,97K $ 111,97K Оборотное предложение 60,00B 60,00B 60,00B Общее предложение 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Текущая рыночная капитализация Sequel составляет $ 67,18K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MOVIE составляет 60,00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 111,97K.