Какова текущая цена Buttcoin2026?

Buttcoin2026 оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 4.08%.

Насколько быстро растёт сообщество BUTTCOIN2026?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Buttcoin2026?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Buttcoin2026 в секторе Entertainment,BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов BUTTCOIN2026?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как BUTTCOIN2026 соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 982521847.4938309 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.