Сегодняшняя цена Afroman

Текущая цена Afroman (FRO) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,68% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FRO на USD составляет $ 0 за FRO.

На данный момент Afroman занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 83 059, при оборотном предложении 999,14M FRO. В течение последних 24 часов, FRO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FRO изменился на -0,57% за последний час и на +9,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Afroman (FRO)

Рыночная капитализация $ 83,06K$ 83,06K $ 83,06K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 83,06K$ 83,06K $ 83,06K Оборотное предложение 999,14M 999,14M 999,14M Общее предложение 999 139 873,728606 999 139 873,728606 999 139 873,728606

Текущая рыночная капитализация Afroman составляет $ 83,06K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FRO составляет 999,14M, а общее предложение – 999139873.728606. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 83,06K.