Сегодняшняя цена Winternomics TV

Текущая цена Winternomics TV (WNTV) сегодня составляет $ 0,00420312 с изменением 2,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WNTV на USD составляет $ 0,00420312 за WNTV.

На данный момент Winternomics TV занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 203 107, при оборотном предложении 999,99M WNTV. В течение последних 24 часов, WNTV торговался в диапазоне от $ 0,00399893 (минимум) до $ 0,00421009 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01195419, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WNTV изменился на -0,14% за последний час и на -20,18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,53K.

Рыночная информация Winternomics TV (WNTV)

Рыночная капитализация $ 4,20M$ 4,20M $ 4,20M Объем (24Ч) $ 3,53K$ 3,53K $ 3,53K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 4,20M$ 4,20M $ 4,20M Оборотное предложение 999,99M 999,99M 999,99M Общее предложение 999 991 374,863296 999 991 374,863296 999 991 374,863296

Текущая рыночная капитализация Winternomics TV составляет $ 4,20M, при 24-часовом объеме торгов $ 3,53K. Циркулируещее обращение WNTV составляет 999,99M, а общее предложение – 999991374.863296. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,20M.