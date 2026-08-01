Какова текущая цена Attention Token?

Attention Token (ATTN) торгуется по цене ₽0.089924652222628720000, что отражает изменение цены на уровне 4.55% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Attention Token в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Entertainment,SocialFi,Base Ecosystem,Base Native, ATTN часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется ATTN?

За последние 24 часа объем торгов ATTN составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Attention Token в обращении?

Сегодня в обращении находится 502241761.456599 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг ATTN?

В настоящее время Attention Token занимает рейтинг №3390 с рыночной капитализацией ₽45312918.0096073040000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Attention Token за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 4.55%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Attention Token соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Entertainment,SocialFi,Base Ecosystem,Base Native ATTN демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.