Сегодняшняя цена ritestream

Текущая цена ritestream (RITE) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RITE на USD составляет $ 0 за RITE.

На данный момент ritestream занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 323,673, при оборотном предложении 861.34M RITE. В течение последних 24 часов, RITE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.081853, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RITE изменился на -- за последний час и на +45.27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 43.77.

Рыночная информация ritestream (RITE)

Рыночная капитализация $ 323.67K$ 323.67K $ 323.67K Объем (24Ч) $ 43.77$ 43.77 $ 43.77 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 375.78K$ 375.78K $ 375.78K Оборотное предложение 861.34M 861.34M 861.34M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация ritestream составляет $ 323.67K, при 24-часовом объеме торгов $ 43.77. Циркулируещее обращение RITE составляет 861.34M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 375.78K.