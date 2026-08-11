Сегодняшняя цена RFLIX

Текущая цена RFLIX (RFLX) сегодня составляет $ 0 с изменением 24,13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RFLX на USD составляет $ 0 за RFLX.

На данный момент RFLIX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 19 269,13, при оборотном предложении 1,00B RFLX. В течение последних 24 часов, RFLX торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RFLX изменился на -0,10% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация RFLIX (RFLX)

Рыночная капитализация $ 19,27K$ 19,27K $ 19,27K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 19,27K$ 19,27K $ 19,27K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация RFLIX составляет $ 19,27K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RFLX составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,27K.