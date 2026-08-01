Какова текущая цена AITV?

AITV оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 0.91%.

Насколько быстро растёт сообщество AITV?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену AITV?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль AITV в секторе Artificial Intelligence (AI),Entertainment,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Base Native. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов AITV?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как AITV соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽10.7359270533089344000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 215915711.15808284 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.