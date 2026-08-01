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Текущая цена Arena Two сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ATWO составляет 41 334 USD. Отслеживайте обновления цен ATWO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Arena Two сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ATWO составляет 41 334 USD. Отслеживайте обновления цен ATWO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Arena Two (ATWO)

Не в листинге

Текущая цена 1 ATWO в USD:

$0,00027997
$0,00027997$0,00027997
-0,19%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Arena Two (ATWO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:21:39 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Arena Two

Текущая цена Arena Two (ATWO) сегодня составляет $ 0 с изменением 20,85% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ATWO на USD составляет $ 0 за ATWO.

На данный момент Arena Two занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 41 334, при оборотном предложении 140,90M ATWO. В течение последних 24 часов, ATWO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,04753952, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ATWO изменился на +9,38% за последний час и на -34,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4,67K.

Рыночная информация Arena Two (ATWO)

$ 41,33K
$ 41,33K$ 41,33K

$ 4,67K
$ 4,67K$ 4,67K

$ 293,37K
$ 293,37K$ 293,37K

140,90M
140,90M 140,90M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Arena Two составляет $ 41,33K, при 24-часовом объеме торгов $ 4,67K. Циркулируещее обращение ATWO составляет 140,90M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 293,37K.

История цен Arena Two в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04753952
$ 0,04753952$ 0,04753952

$ 0
$ 0$ 0

+9,38%

-20,85%

-34,72%

-34,72%

История цен Arena Two (ATWO) в USD

За сегодня изменение цены Arena Two на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Arena Two на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Arena Two на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Arena Two на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-20,85%
30 дней$ 0-69,89%
60 дней$ 0-82,29%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Arena Two

Прогноз цены Arena Two (ATWO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ATWO в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Arena Two (ATWO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Arena Two потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Arena Two достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ATWO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Arena Two».

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О Arena Two

Какова текущая цена Arena Two?

Arena Two оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -20.85%.

Насколько быстро растёт сообщество ATWO?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Arena Two?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Arena Two в секторе Entertainment,Sports,Base Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов ATWO?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как ATWO соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽3.556758549025902080000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 140895000.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:21:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Arena Two (ATWO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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