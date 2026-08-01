Какова текущая цена Arena Two?

Arena Two оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -20.85%.

Насколько быстро растёт сообщество ATWO?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Arena Two?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Arena Two в секторе Entertainment,Sports,Base Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов ATWO?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как ATWO соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽3.556758549025902080000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 140895000.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.