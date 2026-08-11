Какова текущая цена Netvrk?

Netvrk оценивается в ₽0.100675578180815232000, за сегодняшний день она изменилась на -0.22%.

Насколько быстро растёт сообщество NETVR?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Netvrk?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Netvrk в секторе Entertainment,Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Shooting Games,Racing Games. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов NETVR?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как NETVR соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽548.402238388704000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 100000000.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.