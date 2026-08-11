Какова реальная цена WAGMI Games сегодня?

Текущая цена WAGMI Games составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -7.83%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для WAGMIGAMES?

WAGMIGAMES торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна WAGMI Games сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется WAGMIGAMES?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что WAGMIGAMES демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место WAGMI Games в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽81567525.4815757056000 WAGMI Games занимает #2814 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли WAGMIGAMES?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как WAGMI Games соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение WAGMIGAMES?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (2104228266398.4458 токенов), производительность категории в рамках Entertainment,Gaming (GameFi),NFT,Ethereum Ecosystem,Strategy Games,AI Agents,Anime-Themed,Made in USA,Action Games,IP и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.