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Текущая цена WAGMI Games сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация WAGMIGAMES составляет 1 090 218 USD. Отслеживайте обновления цен WAGMIGAMES в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена WAGMI Games сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация WAGMIGAMES составляет 1 090 218 USD. Отслеживайте обновления цен WAGMIGAMES в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Не в листинге

Текущая цена 1 WAGMIGAMES в USD:

$0,00000049554
$0,00000049554$0,00000049554
-8,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены WAGMI Games (WAGMIGAMES) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:58:06 (UTC+8)

Сегодняшняя цена WAGMI Games

Текущая цена WAGMI Games (WAGMIGAMES) сегодня составляет $ 0 с изменением 7,84% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WAGMIGAMES на USD составляет $ 0 за WAGMIGAMES.

На данный момент WAGMI Games занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 090 218, при оборотном предложении 2,10T WAGMIGAMES. В течение последних 24 часов, WAGMIGAMES торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WAGMIGAMES изменился на +0,13% за последний час и на -5,91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация WAGMI Games (WAGMIGAMES)

$ 1,09M
$ 1,09M$ 1,09M

--
----

$ 1,09M
$ 1,09M$ 1,09M

2,10T
2,10T 2,10T

2 200 000 000 000,0
2 200 000 000 000,0 2 200 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация WAGMI Games составляет $ 1,09M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WAGMIGAMES составляет 2,10T, а общее предложение – 2200000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,09M.

История цен WAGMI Games в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,13%

-7,83%

-5,91%

-5,91%

История цен WAGMI Games (WAGMIGAMES) в USD

За сегодня изменение цены WAGMI Games на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены WAGMI Games на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены WAGMI Games на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены WAGMI Games на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-7,83%
30 дней$ 0+2,62%
60 дней$ 0+19,99%
90 дней$ 0--

Прогноз цены WAGMI Games

Прогноз цены WAGMI Games (WAGMIGAMES) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WAGMIGAMES в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены WAGMI Games (WAGMIGAMES) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена WAGMI Games потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену WAGMI Games достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WAGMIGAMES, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены WAGMI Games».

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Источник WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Action GamesAI AgentsAnime-Themed

О WAGMI Games

Какова реальная цена WAGMI Games сегодня?

Текущая цена WAGMI Games составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -7.83%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для WAGMIGAMES?

WAGMIGAMES торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна WAGMI Games сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется WAGMIGAMES?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что WAGMIGAMES демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место WAGMI Games в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽81567525.4815757056000 WAGMI Games занимает #2814 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли WAGMIGAMES?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как WAGMI Games соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение WAGMIGAMES?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (2104228266398.4458 токенов), производительность категории в рамках Entertainment,Gaming (GameFi),NFT,Ethereum Ecosystem,Strategy Games,AI Agents,Anime-Themed,Made in USA,Action Games,IP и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:58:06 (UTC+8)

Важные обновления индустрии WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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