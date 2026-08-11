Какова текущая цена Stratos?

Stratos торгуется по цене ₽0.329698403714495760000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 0.28%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна STOS сегодня?

Волатильность цены STOS за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Stratos?

Цена токена колебалась между ₽0.322971483383185056000 (минимум) и ₽0.500929239090363888000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для STOS?

За последние 24 часа объем торгов STOS составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽387.559196042592000, а минимальная цена за все время — ₽0.075889776781838208000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Stratos?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как STOS сравнивается с другими токенами категории Entertainment,Infrastructure,Smart Contract Platform,Storage,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,DePIN,Osmosis Ecosystem?

В рамках категории Entertainment,Infrastructure,Smart Contract Platform,Storage,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,DePIN,Osmosis Ecosystem STOS демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.