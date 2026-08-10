Сегодняшняя цена 1000PEPPER

Текущая цена 1000PEPPER (1000PEPPER) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 1000PEPPER на USD составляет $ 0 за 1000PEPPER.

На данный момент 1000PEPPER занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 096 732, при оборотном предложении 8,75T 1000PEPPER. В течение последних 24 часов, 1000PEPPER торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 1000PEPPER изменился на +1,72% за последний час и на +1,60% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация 1000PEPPER (1000PEPPER)

Рыночная капитализация $ 4,10M$ 4,10M $ 4,10M Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 4,10M$ 4,10M $ 4,10M Оборотное предложение 8,75T 8,75T 8,75T Общее предложение 8 745 680 309 696,633 8 745 680 309 696,633 8 745 680 309 696,633

Текущая рыночная капитализация 1000PEPPER составляет $ 4,10M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 1000PEPPER составляет 8,75T, а общее предложение – 8745680309696.633. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,10M.