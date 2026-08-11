Сегодняшняя цена Three Kingdoms

Текущая цена Three Kingdoms (3KDS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 3KDS на USD составляет $ 0 за 3KDS.

На данный момент Three Kingdoms занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 498,763, при оборотном предложении 590.00M 3KDS. В течение последних 24 часов, 3KDS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00133389, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 3KDS изменился на -0.00% за последний час и на +1.36% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 130.25.

Рыночная информация Three Kingdoms (3KDS)

Рыночная капитализация $ 498.76K$ 498.76K $ 498.76K Объем (24Ч) $ 130.25$ 130.25 $ 130.25 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 845.36K$ 845.36K $ 845.36K Оборотное предложение 590.00M 590.00M 590.00M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Three Kingdoms составляет $ 498.76K, при 24-часовом объеме торгов $ 130.25. Циркулируещее обращение 3KDS составляет 590.00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 845.36K.