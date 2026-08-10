Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Data Network сегодня составляет 0,2089 RUB. Рыночная капитализация DATA составляет 74 435 754,1647 RUB. Отслеживайте обновления цен DATA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Data Network сегодня составляет 0,2089 RUB. Рыночная капитализация DATA составляет 74 435 754,1647 RUB. Отслеживайте обновления цен DATA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о DATA

Информация о цене DATA

Что такое DATA

Whitepaper DATA

Официальный сайт DATA

Токеномика DATA

Прогноз цен DATA

История DATA

Руководство по покупке DATA

Конвертер валют DATA в фиат

DATA на споте

Фьючерсы DATA USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Data Network

Data Network Курс (DATA)

Текущая цена 1 DATA в RUB:

₽17,278119
₽17,278119₽17,278119
-0,42%1D
RUB
График цены Data Network (DATA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:44:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Data Network

Текущая цена Data Network (DATA) сегодня составляет ₽ 0,2089 с изменением 0,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DATA на RUB составляет ₽ 0,2089 за DATA.

На данный момент Data Network занимает #167 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 74,44M, при оборотном предложении 356,32M DATA. В течение последних 24 часов, DATA торговался в диапазоне от ₽ 0,2076 (минимум) до ₽ 0,2114 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 231,71039280136311542, тогда как исторический минимум составил ₽ 22,77752458443311565.

В краткосрочной перспективе DATA изменился на -0,05% за последний час и на -1,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 94,65K.

Рыночная информация Data Network (DATA)

No.167

₽ 74,44M
₽ 74,44M₽ 74,44M

₽ 94,65K
₽ 94,65K₽ 94,65K

₽ 215,14M
₽ 215,14M₽ 215,14M

356,32M
356,32M 356,32M

--
----

1 029 849 510
1 029 849 510 1 029 849 510

STORY

Текущая рыночная капитализация Data Network составляет ₽ 74,44M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 94,65K. Циркулируещее обращение DATA составляет 356,32M, а общее предложение – 1029849510. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 215,14M.

История цен Data Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,2076
₽ 0,2076₽ 0,2076
Мин 24Ч
₽ 0,2114
₽ 0,2114₽ 0,2114
Макс 24Ч

₽ 0,2076
₽ 0,2076₽ 0,2076

₽ 0,2114
₽ 0,2114₽ 0,2114

₽ 1 231,71039280136311542
₽ 1 231,71039280136311542₽ 1 231,71039280136311542

₽ 22,77752458443311565
₽ 22,77752458443311565₽ 22,77752458443311565

-0,05%

-0,42%

-1,42%

-1,42%

История цен Data Network (DATA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Data Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,072874-0,42%
30 дней₽ -0,0705-25,24%
60 дней₽ +0,0589+39,26%
90 дней₽ +0,0589+39,26%
Изменение цены Data Network сегодня

Сегодня для DATA зафиксировано изменение ₽ -0,072874 (-0,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Data Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0705 (-25,24%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Data Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DATA изменился на ₽ +0,0589 (+39,26%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Data Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,0589 (+39,26%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Data Network (DATA)?

Просмотеть страницу истории цен Data Network.

Анализ по Data Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Data Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Data Network: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке DATA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

DATA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне, находящемся на 0,0001 ниже центральной оси 0,2091. Цена колеблется в узком диапазоне между поддержкой S1 на отметке 0,2085 и центральной осью 0,2091. Система ключевых уровней указывает на формирование краткосрочного равновесия между быками и медведями около уровня 0,209. Текущая цена находится в средней зоне, определённой центральной точкой, не преодолев ни одного из ключевых пороговых значений. Система скользящих средних демонстрирует восходящую динамику: 7-периодные MA и EMA направлены вверх, что сигнализирует о покупательном тренде. Индикатор MACD зафиксировал пересечение «бычьего» типа, что свидетельствует о появлении признаков коррекции в сторону повышения на краткосрочном горизонте. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что отражает отсутствие выраженного одностороннего рыночного движения. Наблюдается разграничение между индикаторами тренда и осцилляторами: трендовые индикаторы склоняются к бычьему направлению, тогда как осцилляторы остаются на прежнем уровне. Волатильность остаётся низкой, что свидетельствует об отсутствии резких ценовых колебаний. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,2095, что всего на 0,0005 выше текущей цены. Далёкое сопротивление — уровень R2 — находится на отметке 0,2101, что на 0,0011 выше текущего курса. Ближайшая поддержка — уровень S1 — установлена на 0,2085, что всего на 0,0004 выше текущей цены. Вторичная поддержка — уровень S2 — располагается на отметке 0,2081, что на 0,0009 выше текущего значения. Общий торговый диапазон сосредоточен в пределах от 0,2081 до 0,2101.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Data Network?

Цены на токены Story (IP) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие платформы — рост числа регистраций IP-прав и активность создателей способствуют повышению спроса.
2. Объявления о партнёрствах — сотрудничество с крупными правообладателями интеллектуальной собственности или развлекательными компаниями.
3. Утилитарность токенов — их практическое использование для лицензирования IP-прав, получения роялти и выполнения функций управления.
4. Настроения рынка — общие тенденции крипторынка и уровень доверия инвесторов.
5. Развитие технологий — обновления платформы и внедрение новых функций.
6. Прозрачность регулирования — изменения в сфере IP-прав, влияющие на блокчейн-основанную интеллектуальную собственность.
7. Конкуренция — сравнительные показатели по отношению к другим блокчейн-проектам, ориентированным на IP.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Data Network?

Люди хотят узнать текущую цену протокола Story (IP) по нескольким ключевым причинам:

1. Инвестиционные решения — трейдерам необходимы актуальные цены для покупки, продажи или удержания позиций.
2. Отслеживание портфеля — инвесторы следят за изменениями стоимости своих активов.
3. Тайминг на рынке — движение цен помогает определить оптимальные точки входа и выхода.
4. Расчет прибыли и убытков — текущие цены показывают нереализованные прибыли или убытки.
5. Анализ рыночного настроения — тенденции цен отражают уверенность инвесторов в будущем протокола.

Прогноз цены Data Network

Прогноз цены Data Network (DATA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DATA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Data Network (DATA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Data Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Data Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DATA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Data Network».

Как купить и инвестировать Data Network в Россия

Готовы приступить к работе с Data Network? Покупка DATA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Data Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Data Network (DATA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Data Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Data Network (DATA)

Что вы можете сделать с Data Network

Владение Data Network позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Data Network (DATA) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Data Network (DATA)

DATA — это мировая сеть данных для AI. Через сеть приложений-контрибьюторов, публичный аудиторский слой Trace и сеть обработки Poseidon она позволяет AI-лабораториям получать реальные человеческие данные в большом масштабе, подтверждать их происхождение и доверять их качеству. В результате создаются данные, на которых может строиться передовой AI, с проверяемым подтверждением для каждой записи в аудируемой инфраструктуре.

Источники Data Network

Для более глубокого понимания Data Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Data Network
Обозреватель блоков

Категория :

AI ApplicationsAI FrameworkAnalytics

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Data Network

Страница обновлена: 2026-08-10 17:44:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Data Network (DATA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Data Network

DATA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по DATA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами DATA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Data Network (DATA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Data Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DATA/USDT
₽17,269848
₽17,269848₽17,269848
-0,42%
453.08K (USDT)
DATA/USDC
₽17,253306
₽17,253306₽17,253306
-0,52%
250.07K (USDT)
DATA/ETH
₽0,009007119
₽0,009007119₽0,009007119
0,00%
48.35K (USDT)
DATA/BTC
₽0,0002654991
₽0,0002654991₽0,0002654991
-0,15%
84.60K (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽17,36910
₽17,36910₽17,36910

+320,00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽0,9726696
₽0,9726696₽0,9726696

+22,88%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,640461
₽15,640461₽15,640461

-19,46%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽210,893958
₽210,893958₽210,893958

+41,65%

JMDT

JMDT

JMDT

₽105,000345
₽105,000345₽105,000345

+17,67%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽28,28682
₽28,28682₽28,28682

+2 510,68%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,7460442
₽0,7460442₽0,7460442

+50,33%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,20703364
₽2,20703364₽2,20703364

+44,48%

Test

Test

TST

₽1,93284999
₽1,93284999₽1,93284999

+44,14%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₽0,18535311
₽0,18535311₽0,18535311

+26,11%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор DATA в RUB

Сумма

DATA
DATA
RUB
RUB

1 DATA = 17,278119 RUB