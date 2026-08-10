Data Network Курс (DATA)
Текущая цена Data Network (DATA) сегодня составляет ₽ 0,2089 с изменением 0,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DATA на RUB составляет ₽ 0,2089 за DATA.
На данный момент Data Network занимает #167 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 74,44M, при оборотном предложении 356,32M DATA. В течение последних 24 часов, DATA торговался в диапазоне от ₽ 0,2076 (минимум) до ₽ 0,2114 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 231,71039280136311542, тогда как исторический минимум составил ₽ 22,77752458443311565.
В краткосрочной перспективе DATA изменился на -0,05% за последний час и на -1,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 94,65K.
No.167
STORY
Текущая рыночная капитализация Data Network составляет ₽ 74,44M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 94,65K. Циркулируещее обращение DATA составляет 356,32M, а общее предложение – 1029849510. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 215,14M.
-0,05%
-0,42%
-1,42%
-1,42%
Отслеживайте изменения цены Data Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,072874
|-0,42%
|30 дней
|₽ -0,0705
|-25,24%
|60 дней
|₽ +0,0589
|+39,26%
|90 дней
|₽ +0,0589
|+39,26%
Сегодня для DATA зафиксировано изменение ₽ -0,072874 (-0,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0705 (-25,24%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то DATA изменился на ₽ +0,0589 (+39,26%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,0589 (+39,26%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Data Network.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Data Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке DATA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
DATA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне, находящемся на 0,0001 ниже центральной оси 0,2091. Цена колеблется в узком диапазоне между поддержкой S1 на отметке 0,2085 и центральной осью 0,2091. Система ключевых уровней указывает на формирование краткосрочного равновесия между быками и медведями около уровня 0,209. Текущая цена находится в средней зоне, определённой центральной точкой, не преодолев ни одного из ключевых пороговых значений. Система скользящих средних демонстрирует восходящую динамику: 7-периодные MA и EMA направлены вверх, что сигнализирует о покупательном тренде. Индикатор MACD зафиксировал пересечение «бычьего» типа, что свидетельствует о появлении признаков коррекции в сторону повышения на краткосрочном горизонте. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что отражает отсутствие выраженного одностороннего рыночного движения. Наблюдается разграничение между индикаторами тренда и осцилляторами: трендовые индикаторы склоняются к бычьему направлению, тогда как осцилляторы остаются на прежнем уровне. Волатильность остаётся низкой, что свидетельствует об отсутствии резких ценовых колебаний. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,2095, что всего на 0,0005 выше текущей цены. Далёкое сопротивление — уровень R2 — находится на отметке 0,2101, что на 0,0011 выше текущего курса. Ближайшая поддержка — уровень S1 — установлена на 0,2085, что всего на 0,0004 выше текущей цены. Вторичная поддержка — уровень S2 — располагается на отметке 0,2081, что на 0,0009 выше текущего значения. Общий торговый диапазон сосредоточен в пределах от 0,2081 до 0,2101.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Data Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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