Текущее общее настроение на рынке DATA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

DATA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне, находящемся на 0,0001 ниже центральной оси 0,2091. Цена колеблется в узком диапазоне между поддержкой S1 на отметке 0,2085 и центральной осью 0,2091. Система ключевых уровней указывает на формирование краткосрочного равновесия между быками и медведями около уровня 0,209. Текущая цена находится в средней зоне, определённой центральной точкой, не преодолев ни одного из ключевых пороговых значений. Система скользящих средних демонстрирует восходящую динамику: 7-периодные MA и EMA направлены вверх, что сигнализирует о покупательном тренде. Индикатор MACD зафиксировал пересечение «бычьего» типа, что свидетельствует о появлении признаков коррекции в сторону повышения на краткосрочном горизонте. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что отражает отсутствие выраженного одностороннего рыночного движения. Наблюдается разграничение между индикаторами тренда и осцилляторами: трендовые индикаторы склоняются к бычьему направлению, тогда как осцилляторы остаются на прежнем уровне. Волатильность остаётся низкой, что свидетельствует об отсутствии резких ценовых колебаний. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,2095, что всего на 0,0005 выше текущей цены. Далёкое сопротивление — уровень R2 — находится на отметке 0,2101, что на 0,0011 выше текущего курса. Ближайшая поддержка — уровень S1 — установлена на 0,2085, что всего на 0,0004 выше текущей цены. Вторичная поддержка — уровень S2 — располагается на отметке 0,2081, что на 0,0009 выше текущего значения. Общий торговый диапазон сосредоточен в пределах от 0,2081 до 0,2101.

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