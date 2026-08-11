Какова текущая цена MVL?

MVL торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.64%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH MVL составляет ₽5.216928797113824000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка MVL?

Рыночная капитализация составляет ₽1569391789.0718155200000, что ставит актив на 777-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие MVL на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле MVL.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 27802958863.1 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится MVL?

MVL входит в классификацию Internet of Things (IOT),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,DWF Labs Portfolio, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность MVL?

Работа в сети -- позволяет MVL использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.