Что такое Dolphin (DPHN)

Dolphin is a project dedicated to pushing the boundaries of AI model development and distributed inference. Our flagship product is Dolphin Network – A Decentralized AI Inference Network. The goal of Dolphin Network is to allow gamers & other GPU owners to repurpose their GPUs during idle periods by powering a portion of our inference network. By processing a portion of the network's requests, they are able to earn $DPHN tokens which can later be used for inference or sold on the market to recoup the cost of the GPU. The integrity of the network is upheld through a mix of encryption, randomly sampled validation & cryptoeconomic bonding.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dolphin (DPHN) Сколько стоит Dolphin (DPHN) на сегодня? Актуальная цена DPHN в USD – 0,01140385 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DPHN в USD? $ 0,01140385 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DPHN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Dolphin? Рыночная капитализация DPHN составляет $ 5,67M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DPHN? Циркулирующее предложение DPHN составляет 497,61M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DPHN? DPHN достиг максимальной цены (ATH) в 0,01238493 USD . Какова была минимальная цена DPHN за все время (ATL)? DPHN достиг минимальной цены (ATL) в 0,01112509 USD . Каков объем торгов DPHN? Объем торгов за последние 24 часа для DPHN составляет -- USD . Вырастет ли DPHN в цене в этом году? DPHN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DPHN для более подробного анализа.

