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Топ токенов категории Тематика аниме по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Тематика аниме. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.279
+1.56%
+0.72%
+3.06%
$ 78.02M
$ 18.01K
2
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002538
-0.31%
-2.16%
+5.88%
$ 14.06M
$ 21.78M
3
$ 0.01516
-0.07%
-4.60%
-0.92%
$ 10.80M
$ 3.63M
4
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003458
-0.03%
-1.62%
-9.59%
$ 2.52M
$ 16.41B
5
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.05686E-7
+0.12%
-6.10%
-4.36%
$ 1.11M
--
6
PsyopAnime
PsyopAnime
PSYOPANIME
$ 0.00092387
+0.04%
-0.00%
+12.50%
$ 923.84K
$ 64.47K
7
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000010979
+0.49%
-0.19%
-1.38%
$ 724.41K
$ 47.81T
8
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
$ 0.070087
-0.66%
-0.02%
+14.09%
$ 700.73K
$ 6.31K
9
ARC
ARC
ARC
$ 0.000533
0.00%
-6.82%
-13.75%
$ 548.99K
$ 516.02K
10
Luffy
Luffy
LUFFY
$ 8.68E-6
0.00%
+0.90%
+3.46%
$ 447.86K
--
11
SAD HAMSTER
SAD HAMSTER
HAMMY
$ 0.00023747
+0.08%
-0.02%
+1.05%
$ 237.43K
$ 624.41
12
AMATO
AMATO
AMATO
$ 0.00014303
-0.06%
-0.00%
-10.39%
$ 143.04K
$ 53.04
13
SroomAI DAO
SroomAI DAO
SHR0
$ 0.0001268
+0.09%
--
-5.68%
$ 139.45K
$ 92.88
14
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057643
0.00%
0.00%
-1.36%
$ 110.24K
$ 2.22
15
Pockemy
Pockemy
PKM
$ 0.00010861
+0.06%
-0.00%
+2.72%
$ 108.59K
$ 335.48
16
Utopia
Utopia
UTOPIA
$ 9.365E-5
+0.01%
+0.20%
-3.74%
$ 93.65K
--
17
State of Mika by Virtuals
State of Mika by Virtuals
STATE
$ 4.304E-5
+0.42%
-1.40%
-1.26%
$ 43.05K
--
18
NDQ666
NDQ666
NDQ
$ 2.029E-5
0.00%
+0.60%
-0.15%
$ 20.29K
--
19
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1.88E-6
0.00%
+0.50%
-22.95%
$ 18.83K
--
20
Mirai The WhiteRabbit
Mirai The WhiteRabbit
MIRAI
$ 3.5809E-8
0.00%
-0.10%
-0.27%
$ 15.06K
--
21
MemeCoinGirl
MemeCoinGirl
MIKO
$ 1.4666E-7
0.00%
+2.30%
+2.51%
$ 14.67K
--
22
Anime
Anime
ANI
$ 0.00017546
-0.20%
-0.21%
+3.16%
$ 12.11K
$ 28.88K
23
Aiden Guo
Aiden Guo
AIDEN
$ 1.165E-5
0.00%
+6.90%
+9.70%
$ 11.54K
--
24
Mumu the Bull
Mumu the Bull
MUMU
$ 0.0006791
+3.51%
+0.37%
+0.10%
--
$ 540.37K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Тематика аниме и почему они так популярны?
Токены категории Тематика аниме представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 24 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $110.82M.
Какой токен из категории Тематика аниме демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Тематика аниме, отслеживаемых на MEXC, AIDEN продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Тематика аниме находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 24 токенов категории Тематика аниме, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Тематика аниме относятся ZEN, ANIME, AURORA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Тематика аниме?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Тематика аниме составляет примерно $110.82M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Тематика аниме, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.