Что такое Giko Cat (GIKO)

$GIKO is a memecoin designed to honor and preserve the legacy of Giko Cat, a beloved character from Japanese internet culture and the first cat meme on the internet.

Прогноз цены Giko Cat (USD)

Сколько будет стоить Giko Cat (GIKO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Giko Cat (GIKO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Giko Cat.

GIKO на местную валюту

Токеномика Giko Cat (GIKO)

Понимание токеномики Giko Cat (GIKO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GIKO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Giko Cat (GIKO) Сколько стоит Giko Cat (GIKO) на сегодня? Актуальная цена GIKO в USD – 0,201123 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GIKO в USD? $ 0,201123 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GIKO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Giko Cat? Рыночная капитализация GIKO составляет $ 2,01M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GIKO? Циркулирующее предложение GIKO составляет 10,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GIKO? GIKO достиг максимальной цены (ATH) в 6,95 USD . Какова была минимальная цена GIKO за все время (ATL)? GIKO достиг минимальной цены (ATL) в 0,186777 USD . Каков объем торгов GIKO? Объем торгов за последние 24 часа для GIKO составляет -- USD . Вырастет ли GIKO в цене в этом году? GIKO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GIKO для более подробного анализа.

