Текущая цена Giko Cat сегодня составляет 0,201123 USD. Следите за обновлениями цены GIKO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GIKO прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о GIKO

Информация о цене GIKO

Официальный сайт GIKO

Токеномика GIKO

Прогноз цен GIKO

Логотип Giko Cat

Цена Giko Cat (GIKO)

Не в листинге

Текущая цена 1 GIKO в USD:

$0,201116
-7,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Giko Cat (GIKO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:41:59 (UTC+8)

Информация о ценах Giko Cat (GIKO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,186777
Мин 24Ч
$ 0,221343
Макс 24Ч

$ 0,186777
$ 0,221343
$ 6,95
$ 0,186777
+1,32%

-7,98%

-16,34%

-16,34%

Текущая цена Giko Cat (GIKO) составляет $0,201123. За последние 24 часа GIKO торговался в диапазоне от $ 0,186777 до $ 0,221343, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GIKO за все время составляет $ 6,95, а минимальная – $ 0,186777.

Что касается краткосрочной динамики, GIKO изменился на +1,32% за последний час, на -7,98% за 24 часа и на -16,34% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Giko Cat (GIKO)

$ 2,01M
--
$ 2,01M
10,00M
9 999 192,770866873
Текущая рыночная капитализация Giko Cat составляет $ 2,01M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GIKO составляет 10,00M, а общее предложение – 9999192.770866873. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,01M.

История цен Giko Cat (GIKO) в USD

За сегодня изменение цены Giko Cat на USD составило $ -0,0174515235267004.
За последние 30 дней изменение цены Giko Cat на USD составило $ -0,0852071869.
За последние 60 дней изменение цены Giko Cat на USD составило $ -0,1279499273.
За последние 90 дней изменение цены Giko Cat на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0174515235267004-7,98%
30 дней$ -0,0852071869-42,36%
60 дней$ -0,1279499273-63,61%
90 дней$ 0--

Что такое Giko Cat (GIKO)

$GIKO is a memecoin designed to honor and preserve the legacy of Giko Cat, a beloved character from Japanese internet culture and the first cat meme on the internet.

Источник Giko Cat (GIKO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Giko Cat (USD)

Сколько будет стоить Giko Cat (GIKO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Giko Cat (GIKO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Giko Cat.

Проверьте прогноз цены Giko Cat!

GIKO на местную валюту

Токеномика Giko Cat (GIKO)

Понимание токеномики Giko Cat (GIKO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GIKO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Giko Cat (GIKO)

Сколько стоит Giko Cat (GIKO) на сегодня?
Актуальная цена GIKO в USD – 0,201123 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GIKO в USD?
Текущая цена GIKO в USD составляет $ 0,201123. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Giko Cat?
Рыночная капитализация GIKO составляет $ 2,01M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GIKO?
Циркулирующее предложение GIKO составляет 10,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GIKO?
GIKO достиг максимальной цены (ATH) в 6,95 USD.
Какова была минимальная цена GIKO за все время (ATL)?
GIKO достиг минимальной цены (ATL) в 0,186777 USD.
Каков объем торгов GIKO?
Объем торгов за последние 24 часа для GIKO составляет -- USD.
Вырастет ли GIKO в цене в этом году?
GIKO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GIKO для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Giko Cat (GIKO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.