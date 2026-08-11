Цена Utopia (UTOPIA)
Текущая цена Utopia (UTOPIA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,40% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UTOPIA на USD составляет $ 0 за UTOPIA.
На данный момент Utopia занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 93 646, при оборотном предложении 950,00M UTOPIA. В течение последних 24 часов, UTOPIA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00200028, тогда как исторический минимум составил $ 0.
В краткосрочной перспективе UTOPIA изменился на -0,00% за последний час и на +4,48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация Utopia составляет $ 93,65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UTOPIA составляет 950,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 93,65K.
-0,00%
+0,40%
+4,48%
+4,48%
За сегодня изменение цены Utopia на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Utopia на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Utopia на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Utopia на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0,40%
|30 дней
|$ 0
|-14,01%
|60 дней
|$ 0
|-36,36%
|90 дней
|$ 0
|--
В 2040 году цена Utopia потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Что сейчас торгуется у Utopia?
Текущая цена: ₽, с изменением цены за последние 24 часа на 0.39%.
Привлекает ли UTOPIA внимание институциональных инвесторов?
Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории BNB Chain Ecosystem,Meme,Anime-Themed.
Насколько ликвиден рынок Utopia?
Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.
Что показывает циркулирующее предложение относительно UTOPIA?
При наличии 950000000.0 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.
Как Utopia соотносится с историческими максимумами?
Его ATH — ₽0.149656206254424576000 и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.
Насколько активно сегодня торгуется Utopia?
Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.
Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?
Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Utopia.
|Время (UTC+8)
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