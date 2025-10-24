Информация о ценах Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0$ 0 $ 0 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) +0.43% Изменение цены (1Д) +3.19% Изменение цены (7Д) -12.61% Изменение цены (7Д) -12.61%

Текущая цена Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) составляет --. За последние 24 часа MIRAI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MIRAI за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MIRAI изменился на +0.43% за последний час, на +3.19% за 24 часа и на -12.61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

Рыночная капитализация $ 31.71K$ 31.71K $ 31.71K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 31.71K$ 31.71K $ 31.71K Оборотное предложение 420.69B 420.69B 420.69B Общее предложение 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Mirai The WhiteRabbit составляет $ 31.71K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MIRAI составляет 420.69B, а общее предложение – 420690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31.71K.