Цена Bork on Ethereum (BORK)
Текущая цена Bork on Ethereum (BORK) сегодня составляет 0.00402969 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 402.45K USD. Цена BORK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bork on Ethereum:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 29.49K USD
- Изменение цены Bork on Ethereum в течение дня составляет +63.79%
- Оборотное предложение составляет 100.00M USD
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За сегодня изменение цены Bork on Ethereum на USD составило $ +0.0015694.
За последние 30 дней изменение цены Bork on Ethereum на USD составило $ -0.0023509723.
За последние 60 дней изменение цены Bork on Ethereum на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bork on Ethereum на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.0015694
|+63.79%
|30 дней
|$ -0.0023509723
|-58.34%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Bork on Ethereum: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.85%
+63.79%
-2.36%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Bork, megamind of the universe - brought to us by Matt Furie! Did You Know? Matt Furie, the creator of Bork, also designed other iconic characters, including Pepe, Brett, Landwolf, and Andy! Bork, mastermind of the universe, sat in his small temple, perched high on a plateau overlooking a bubbling mud pit. The Gobi desert stretched endlessly below, its night sky littered with stars. Most nights, Bork linked with the Martian Central Brain, transmitting thoughts across the void of space. Tonight, the news was grim; Earth was unraveling, but its people remained blind to the truth. They weren’t ready for what was to come. Yet Bork knew the time was near. In the stillness of the desert, he waited, preparing to reveal a secret that would shake their fragile world to its core. He knew he must save them. His plan is nearing fruition, Bork cannot be stopped now.
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