Цена BEATS on BASE (BEATS)
Текущая цена BEATS on BASE (BEATS) сегодня составляет 0.00273592 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.32M USD. Цена BEATS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка BEATS on BASE:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 102.28K USD
- Изменение цены BEATS on BASE в течение дня составляет -15.16%
- Оборотное предложение составляет 483.88M USD
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За сегодня изменение цены BEATS on BASE на USD составило $ -0.000489139072794233.
За последние 30 дней изменение цены BEATS on BASE на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BEATS on BASE на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BEATS on BASE на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000489139072794233
|-15.16%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен BEATS on BASE: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+3.18%
-15.16%
-41.53%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth.
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